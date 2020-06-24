Суд поддержал идею Трампа обязать клиники заранее озвучивать цены на услуги

https://static.news.ru/photo/eb07af56-b600-11ea-86c6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп (слева) Фото: Andrea Hanks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральный суд столичного округа Колумбия поддержал инициативу Белого дома, согласно которой больницы и медицинские страховые компании должны будут публиковать оговорённые цены на свои услуги.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. По его данным, таким образом американские власти пытаются повысить прозрачность деятельности в области здравоохранения. На сегодняшний день переговоры между страховыми компаниями и медучреждениями о сделках, связанных с лечением пациентов, проходят за закрытыми дверями, из-за чего клиенты узнают о стоимости услуг уже после их оказания.

В ходе судебного процесса Американская ассоциация больниц утверждала, что администрация главы государства не имеет полномочий требовать публикации цен, а также предупредила, что инициатива может привести к серьёзным последствиям. После того как суд принял решение в пользу инициативы, представители ассоциации заявили, что намерены обжаловать вердикт. Новое правило вступит в силу в январе 2021 года, передаёт ТАСС.

Это предложение никак не поможет пациентам понять свои текущие расходы, — сказал вице-президент организации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп, намекая на причастность Китая к пандемии COVID-19 в мире, предложил назвать вирус «Ухань» или «кунг-флю».