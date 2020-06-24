Суд поддержал идею Трампа обязать клиники заранее озвучивать цены на услуги

Федеральный суд столичного округа Колумбия поддержал инициативу Белого дома, согласно которой больницы и медицинские страховые компании должны будут публиковать оговорённые цены на свои услуги.
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В ходе судебного процесса Американская ассоциация больниц утверждала, что администрация главы государства не имеет полномочий требовать публикации цен, а также предупредила, что инициатива может привести к серьёзным последствиям. После того как суд принял решение в пользу инициативы, представители ассоциации заявили, что намерены обжаловать вердикт. Новое правило вступит в силу в январе 2021 года,
Это предложение никак не поможет пациентам понять свои текущие расходы, — сказал вице-президент организации.
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