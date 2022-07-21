Стивен Кинг отрекся от своих слов о величии Степана Бандеры

Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press

Стивен Кинг

Американский писатель Стивен Кинг попытался откреститься от своих слов о величии лидера и организатора украинского националистического движения Степана Бандеры. В своем Twitter автор романов сказал, что его интервью с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) — это «чушь».

Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды, — написал Кинг.

Пользователи Сети заявление писателя не оценили. Многие указали на то, что Кинг мог сказать, что не знает, кто такой Бандера, а не называть его великим человеком.

18 июля российские пранкеры Вован и Лексус, притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским и разыграли Кинга. Блогеры попросили его написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих.

Во время звонка с Вованом и Лексусом Кинг был в бейсболке с украинским флагом. Он выразил поддержку отмены русских писателей, заявив, что им следует «заткнуться», и назвал Зеленского великим человеком, однако роль клоуна-убийцы в фильме «Оно» дать отказался.