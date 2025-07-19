Стало известно решение Конгресса США по военной помощи Украине Конгресс США не смог отказаться от ежегодной военной помощи Украине в $300 млн

Конгресс США не смог отказаться от выделения ежегодной помощи Украине из военного бюджета, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X. Сохранение финансирования Киева на $300 млн (около 23 млрд рублей) также подтвердил республиканец Дон Бэкон.

По его словам, за отмену военной помощи Украине проголосовали 76 конгрессменов, каждый из которых республиканец. Против выступили 353 человека. $300 млн выделяют ежегодно помимо тех пакетов, которые создавались при бывшем президенте-демократе Джо Байдене и составили в целом более $100 млрд (около 7,8 трлн рублей).

Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп предъявил России требование прийти к мирному соглашению с Украиной в течение 50 дней, чтобы отсрочить введение санкций против Москвы. По словам журналистов, этот ультиматум был направлен не на внешнюю политику, а на внутреннюю.

До этого представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила слова Трампа о намерении Вашингтона ввести торговые пошлины и вторичные санкции в отношении РФ, если в течение 50 дней кризис на Украине не будет урегулирован мирным путем. По ее словам, вторичные ограничительные меры будут направлены против государств, приобретающих у Москвы нефть.