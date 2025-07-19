«Решил выиграть»: на Западе раскрыли истинный смысл ультиматума Трампа

Президент США Дональд Трамп предъявил России требование прийти к мирному соглашению с Украиной в течение 50 дней, чтобы отсрочить введение санкций против Москвы, считают журналисты норвежского издания Steigan. По их словам, этот ультиматум был направлен не на внешнюю политику, а на внутреннюю.

Трамп, похоже, решил выиграть себе 50 дней в Вашингтоне, чтобы добиться мира на Украине, прежде чем Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России. Таким образом, заявление от 14 июля было скорее вопросом внутренней, чем внешней политики, — говорится в материале.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила слова Трампа о намерении Вашингтона ввести торговые пошлины и вторичные санкции в отношении РФ, если в течение 50 дней кризис на Украине не будет урегулирован мирным путем. По ее словам, вторичные ограничительные меры будут направлены против государств, приобретающих у Москвы нефть.

При этом американские СМИ признали, что ультиматум США не смог напугать Россию. По их словам, официальные лица государства не выразили никаких признаков встревоженности из-за требований, выдвинутых Трампом.