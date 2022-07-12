США заявили о поставках Ираном России беспилотников

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон сообщил, что Иран якобы собирается передать России несколько сотен БПЛА, в частности, и способных нести вооружение. Эту версию на брифинге для журналистов озвучил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения, — сообщил Салливан.

Он добавил, что согласно «информации», Иран планирует обучить российских военных применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны, по версии представителя Белого дома, начаться уже «в первых числах июля». Салливан отметил, что «пока неизвестно», поставлены ли уже эти БПЛА Ираном в Москву.

Но это лишь один пример того, что Россия обращается к таким странам, как Иран, за техническими средствами, которые также используются <...> или использовались до того, как мы обеспечили прекращение огня в Йемене, для атак на Саудовскую Аравию, — заявил помощник президента США, не приведя при этом никаких подтверждений своей версии.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поставит Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.