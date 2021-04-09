США выразили озабоченность войсками на границе РФ и Украины

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Вашингтон озабочен ситуацией с количеством войск на российско-украинской границе, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. По его словам, США обсуждают эту ситуацию со своими союзниками в Европе.

Должен сказать, что я серьёзно обеспокоен действиями России на границе с Украиной, — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Глава Госдепа подчеркнул, что на границе РФ и Украины сосредоточено больше российский войск, чем когда-либо с 2014 года. В связи с этим озабоченность разделяют партнёры и союзники США в Европе.

Блинкен отметил, что Вашингтон рассчитывает на взаимодействие с Москвой в сферах, которые интересны обеим сторонам.

Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия. Вы можете рассчитывать, что он сдержит свое слово, — подчеркнул он.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе, писал NEWS.ru.