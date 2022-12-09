США ввели санкции против ВКС России и центра Минобороны США ввели санкции в отношении ВКС РФ и центра беспилотной авиации Минобороны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США ввели санкции против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, эти структуры «причастны к приобретению и использованию иранских беспилотников», передает ТАСС.

Сегодня мы объявляем о санкциях в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников. В число попавших под санкции входят ВКС РФ <...> и 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ, — заявил Кирби.

При этом представитель Белого дома не уточнил название третьей из попавших под санкции организаций.

В документе Минфина США отмечается, что под санкции также попало Командование военно-транспортной авиации.

Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана. Доказательств поставок иранских беспилотников РФ он не привел.

Ранее стало известно, что США ввели ограничительные меры против главы ЦИК России Эллы Памфиловой и ряда членов избиркома. В санкционный список, в частности, попали заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев и секретарь Наталия Бударина. Всего в списке значатся 15 фамилий. Рестрикции связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении новых регионов в состав РФ.

9 декабря правительство Канады ввело ограничительные меры против российских государственных ведомств. В санкционный список попали Министерство внутренних дел России, Следственный комитет, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство юстиции и Центральный избирательный комитет. Также в списке значатся 33 физических лица из России, но их имена не раскрываются.