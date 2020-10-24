США установили рекорд суточной заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/b1c5de70-15e6-11eb-8d68-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Global Look Press

Американские медики выявили за минувшие 24 часа рекордные 83 757 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в США. Это рекордный показатель суточной заболеваемости за всё время пандемии, передают сотрудники Университета Джонса Хопкинса.

До этого максимальное число заражённых фиксировали в США в июле — более 77 тысяч. Ещё 943 пациента с COVID-19 умерли за последние сутки. По данным ведомства, с начала вспышки недуга в США выявили 8 493 747 случаев заражения COVID-19, погибли около 224 тысячи человек. Исцелились почти 3,4 миллиона заразившихся.

Во вторую волну коронавируса пациенты, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме, умирают вдвое быстрее. Об этом заявили британские учёные, основываясь на данных о более чем 76 тысячах заболевших в стране.

Они пояснили, что в период с начала пандемии и до августа с момента выявления у пациентов симптомов COVID-19 до летального исхода в среднем проходило 13 дней. Теперь же заболевшие умирают по истечении одной недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 16 521 случай коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 1 497 167 человек. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 296 пациентов. Общее число летальных исходов в стране достигло 25 821. Количество выздоровевших увеличилось на 11 567 человек — до 1 130 818.