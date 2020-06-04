США рассчитывают получить вакцину от СOVID-19 к концу года

https://static.news.ru/photo/7f6ef25a-a6fa-11ea-a278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина от нового коронавируса будет разработана в США до конца нынешнего года. Об этом сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд. Он напомнил, что этот процесс находится под контролем министерства здравоохранения и оборонного ведомства.

По моим прогнозам, до конца года у нас будет готова одна или несколько вакцин от COVID-19, — приводит его слова ТАСС.

Редфилд рассказал также о ещё одной разработке Центра. По его словам, специалисты занимаются созданием тест-системы, способной выявлять коронавирус, а также отличать его от гриппа.

Разработкой вакцины занимаются также в Южной Корее. До конца июня 2020 года в стране начнутся первые клинические испытания вакцины от коронавируса. Программа стартует на базе больницы Сеульского национального университета. Проект поддерживают Международный институт вакцин (IVI) и американская фармацевтическая компания Inovio Pharmaceuticals.

В Великобритании сообщили, что испытали вакцину на животных, также успешно прошла первая фаза клинических испытаний на людях. Предварительные результаты свидетельствуют о безопасности вакцинации.

Ранее NEWS.ru писал, что разработанная военными и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи российская вакцина от коронавируса готова к клиническим испытаниям. Для участия в них отобраны 56 добровольцев из числа военных, вакцина прошла проверку на токсичность, иммуногенность и защитную эффективность на животных.

Каждый кандидат на испытания прошёл полное обследование. В группе добровольцев — 45 мужчин и пять женщин.