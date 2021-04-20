США признали снижение боеготовности своих вооружённых сил

https://static.news.ru/photo/56cb0770-a281-11eb-8821-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Готовность американских войск к ведению боевых действий снизилась из-за участия США в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты США.

Авторы отчёта оценили боеготовность американской армии с 2017 по 2019 год. По их данным, больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников — Китая и России.

В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал, — цитирует RT отчёт ведомства.

Несмотря на усиление боеготовности армии США на «земле», «на море», напротив, происходит её снижение из-за ограниченных возможностей для техобслуживания корабельного и подводного флота, отмечают эксперты.

В отчёте также отмечается, что в воздушном пространстве основные сложности связаны с нехваткой лётчиков, подготовленных для управления ударными вертолётами AH-64.

Что касается космической сферы, то в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств.

Ранее сообщалось, что США выразили готовность защищать Японию при помощи ядерного оружия. Вашингтон дал такое обещание в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. В случае нападения на страну в ход пойдут все возможные средства, сказано в указе, который подписали лично Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.