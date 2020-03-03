https://static.news.ru/photo/0edbc44c-5d66-11ea-8e61-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Соединённые Штаты готовы снабдить турецких военных боеприпасами для военной операции в сирийской провинции Идлиб, заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Турция является нашим союзником по НАТО. Большая часть военных использует американскую технику. Мы позаботимся о том, чтобы снаряжение было готово и пригодно к использованию, — цитирует РБК Джеффри.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поставку зенитных ракетных комплексов Patriot. Планируется, что ЗРК будут размещены на турецко-сирийской границе для защиты от возможных нападений авиации.

3 марта турецкие военные силы сбили военный вертолёт САР в сирийской провинции Идлиб в ходе операции «Весенний щит». Ранее турецкая армия в Идлибе уничтожила два самолёта Су-24 сирийской армии, которые атаковали позиции террористов, писал NEWS.ru.