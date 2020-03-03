https://static.news.ru/photo/cf5e170c-5d33-11ea-a254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Военный самолёт САР сбит турецкими силами в сирийской провинции Идлиб.

О произошедшем сообщает SANA со ссылкой на своего корреспондента. Подробности случившегося агентство не приводит, информации о возможных погибших и пострадавших не поступало. При этом в Минобороны Турции заявили, что учебно-боевой самолёт L-39 был сбит в рамках операции «Весенний щит».

Ранее в Идлибе турецкими ВВС были уничтожены два самолёта Су-24 сирийской авиации. Это произошло, когда последние атаковали позиции террористов. Пилоты успели катапультироваться, писал NEWS.ru.