Турецкие ВВС уничтожили два самолёта Су-24 сирийской авиации в небе над Идлибом, когда последние атаковали позиции террористов, рассказали представители армии Арабской Республики.
По их словам, пилоты успели катапультироваться,
В ходе выполнения боевого задания против боевиков в районе Идлиба были потеряны два самолёта. Их сбили турецкие истребители в воздушном пространстве Сирии, — говорится в сообщении.
1 марта 2020 года командование сирийской армии заявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.
Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкая армия атаковала военный аэродром в Сирии — Аль-Найраб. Объект находится в провинции Алеппо. Анкара использовала во время нападения беспилотники, авиацию и артиллерию. Взлётные полосы приведены в негодность.
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