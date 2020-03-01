Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна обсуждает со своим союзником по НАТО — Турцией — вопрос о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot. Дискуссии идут о временном размещении этих средств обороны на турецко-сирийской границе для защиты от возможных нападений авиации. Правда, как становится понятно из сообщений западной прессы, идея отправки Patriot в Турцию успела расколоть американскую исполнительную власть.

Трамп признал факт дискуссий с Анкарой о временном размещении американских ЗРК на южных рубежах республики. Вопрос обсуждается в личных беседах между американским президентом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Речь идёт именно о временных мерах, а не о срочной продаже техники, подчёркивают в Вашингтоне. На такие шаги Анкару толкает гибель её военных в сирийской провинции Идлиб, в которой находятся лояльные туркам формирования местной оппозиции. Наступательные действия Сирийской арабской армии (САА) привели к тому, что счёт погибших в этом районе военнослужащих вооружённых сил (ВС) Турции идёт уже на десятки человек. По официальной версии, которая, очевидно, принимается Анкарой, удары по турецким позициям наносит сирийская правительственная авиация. Правда, Дамаск объясняет это борьбой с незаконными вооружёнными формированиями.

Первым о том, что турецкое руководство в срочном порядке запрашивает у Америки как минимум два ЗРК Patriot, сообщило агентство Bloomberg. Благодаря этому средству обороны Анкара хочет «иметь возможность наносить удары в случае каких-либо атак в будущем со стороны сирийских войск при поддержке российской авиации». Особо отмечалось, что республика допускает применение истребителей-бомбардировщиков F-16 для нанесения ударов по лояльным Асаду подразделениям в провинции Идлиб, если ЗРК Patriot будут развёрнуты в приграничном районе. Правда, турки рассчитывают, что применять Patriot будут именно американские военные. Соответствующий запрос, как сообщается, был передан спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри во время одного из его последних визитов в Турцию. Правда, окончательное решение по этому вопросу администрация президента США откладывает.

NATO/flickr.com

И для подобных пауз, как становится очевидно, есть свои внутренние причины. Как сообщает американское издание Politico, Госдепартамент и Пентагон разошлись во мнениях относительно целесообразности удовлетворения запроса Анкары по поводу размещения ЗРК Patriot. Ссылаясь на четыре информированных источника, издание уточнило, что на отправке комплексов в Турцию настаивает сам Джеффри и его окружение. Тем не менее, должностные лица Пентагона выступают против: они «обеспокоены глобальными последствиями этого шага, который они считают безрассудным». Как рассказал газете неназванный сотрудник американского дипломатического ведомства, представители Министерства обороны осуждают «глупости, которые будут иметь подлинные глобальные последствия». В оборонном ведомстве подчёркивают, что «это была и есть плохая идея» — усиливать турецкую систему ПВО.

Собеседники Politico утверждают, что Джеффри не только высказался за выполнение просьбы Анкары, но и выступил за то, чтобы американцы помогли в установлении закрытой для полётов зоны над провинцией Идлиб. Активный интерес дипведомства к этой проблеме проиллюстрировало недавнее заседание Совбеза ООН вокруг ситуации в сирийской мухафазе. Тем не менее, старшие офицеры Комитета начальников штабов ВС США и представители аппарата министра обороны Марка Эспера отвергают эти инициативы, говорят представители как Пентагона, так и Госдепартамента. Представители американской военной элиты считают, что такой шаг «создал бы плохой прецедент и не изменил бы расчёты россиян и сирийцев».

Однако сам запрос Турции — вне зависимости от того, будет ли он удовлетворён, — выглядит как демонстративный ход, рассчитанный на то, чтобы Россия получила сигнал о необходимости пойти на какие-то уступки в Идлибе. В противном случае тактическое «сближение» с Москвой показательно поставят на паузу.