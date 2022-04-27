США пообещали награду в $10 млн за информацию о «русских хакерах» Госдеп США пообещал награду в $10 млн за информацию о «русских хакерах»

Фото Silas Stein/dpa/Global Look Press

Награду в размере до $10 млн предложили власти США за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских спецслужб, обвиняемых в Штатах в причастности к резонансным кибератакам. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

По данным внешнеполитического ведомства, все шестеро являются сотрудниками Главного разведывательного управления генштаба ВС РФ. В 2017 году эти были якобы причастны к заражению компьютеров по всему миру вирусом NotPetya.

Госдепартамент предлагает награду в размере до $10 млн за информацию, которая привела бы к опознанию или установлению местонахождения любого лица, которое, действуя по поручению или под контролем иностранного правительства, участвует в злонамеренной кибернетической деятельности против критической инфраструктуры США, - говорится в сообщении Госдепа.

Также в пресс-релизе называются имена подозреваемых. Отмечается, что все они служат в воинской части 74455, "известной исследователям кибербезопасности как Sandworm Team. Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking.

РФ традиционно отвергает подощрения в причастности своих спецслужб к хакерской деятельности в отношении США и других стран.

Ранее группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. Хакеры заявили, что берут на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Представители Anonymous добавили к своему заявлению хештег #Ukraine.