США выделят средства на обучение прибалтийских пограничников Госдеп США выделит $234 тысячи на обучение прибалтийских пограничников для сдерживания России

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Госдеп США планирует обучить таможенников стран Прибалтики для «сдерживания военного прогресса России», передает Lenta.ru со ссылкой на соответствующий грант. Согласно документу, сотрудников прибалтийских таможенных служб обучат методам проверки и анализу данных по торговле, что позволит пресечь поступление в Россию военных технологий, разработанных в странах Запада. Сумма контракта составляет $234 тысяч.

Усилия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать закупке Россией товаров и технологий стратегического торгового контроля (СТК), бросят ей вызов и ограничат ее способность разрабатывать современное оружие <...> Однако это подразумевает дополнительный акцент на соседние прибалтийские страны, чтобы помочь в сдерживании военного прогресса России путем прекращения торговли критически важными военными технологиями конечного применения, — сообщается в гранте.

Авторы документа отметили, что необходимость в реализации данного контракта возникает из-за того, что Россия может напасть на прибалтийские страны. Конечной целью является поддержка возможностей Латвии, Литвы и Эстонии в области безопасности данных на пропускных пунктах на границе для противодействия «вредоносному влиянию» Москвы.

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