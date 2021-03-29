США «оживят» партнёрство с Украиной для поддержки Зеленского

https://static.news.ru/photo/06f6f59e-90cd-11eb-8d32-96000091f725_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Белый дом передал украинским коллегам намерение «оживить» стратегические партнёрство с Киевом, чтобы поддерживать главу государства Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении администрации США.

Заявление было распространено по итогам разговора советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком.

[Салливан] передал, что администрация Байдена намерена вновь оживить наше стратегическое партнёрство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ, — цитирует РИА Новости представителя Белого дома Эмили Хору.

Она добавила, что Салливан передал украинскому коллеге заверения в том, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евро-атлантические устремления руководства Украины.

Как сообщал NEWS.ru, в МИД Украины отвергли возможные переговоры российского лидера Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, в которых не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.