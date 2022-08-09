США отказались отпускать под залог россиянина Александра Винника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США не согласились освобождать под залог россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании денег через криптовалютную биржу. Об этом сообщается в его учётной записи на сайте тюрьмы Санта-Рита в Калифорнии, где сейчас находится бизнесмен.

Не может быть освобожден под залог, — говорится в записи.

Винник, экстрадированный из Греции в США, накануне заявил о своей невиновности. Ему грозит 55 лет тюрьмы.

Бизнесмен находится в заключении уже пять лет. Его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей криптовалютной биржи ВТС-Е, через которую, как утверждают США, отмывались миллиарды долларов.

6 августа Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в США. Подробности заседания не приводятся. При этом Минюст США выразил признательность коллегам в Греции за «сотрудничество в переводе подзащитного» в Штаты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за судьбой арестованного россиянина Александра Винника. По его словам, то же самое можно сказать и в отношении других российских граждан за рубежом.