Песков прокомментировал ситуацию вокруг арестованного россиянина Винника Песков: в Кремле следят за судьбой арестованного россиянина Винника

Фото: Nicolas Economou/Global Look Press

Александр Винник

В Кремле следят за судьбой арестованного россиянина Александра Винника, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, то же самое можно сказать и в отношении других российских граждан за рубежом.

За судьбой Винника следим, как за судьбами всех российских граждан. Вот все, что я могу сказать, — заметил представитель Кремля.

Александра Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу американских властей. В январе 2018 года Винник подал прошение о политическом убежище в Греции, чтобы его не экстрадировали в США.

В начале 2020 года он был экстрадирован во Францию, где суд признал его виновным в отмывании денег посредством незаконно созданной биржи криптовалют. Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч.

Позднее сообщалось, что Европейский суд по правам человека запретил французским властям экстрадировать Винника в Грецию, а оттуда в США, где ему грозит более 50 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. 4 августа Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции россиянина и окончании дела в отношении него на территории Франции, после чего Винника должны были взять под стражу для передачи Греции.

Вскоре после этого греческий адвокат россиянина Зои Константопулу сообщила об исчезновении Винника сразу после прибытия в Грецию, предположив, что речь может идти о похищении человека. Однако впоследствии стало известно, что из Греции мужчину перевезли на частном самолете в Бостон, откуда дали позвонить домой, а затем служебным бортом доставили в Сан-Франциско.