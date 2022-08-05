РИА Новости: россиянина Винника доставили в США на частном самолете

Фото: Юрий Малинов/ТАСС

Александр Винник

Гражданина России Александра Винника доставили в США, сообщили РИА Новости в его семье. Из Греции мужчину перевезли на частном самолете в Бостон, откуда дали позвонить домой, а затем служебным бортом доставили в Сан-Франциско.

Все произошло и было обставлено как похищение, — добавили в семье.

Александра Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу американских властей. В январе 2018 года Винник подал прошение о политическом убежище в Греции, чтобы его не экстрадировали в США.

В начале 2020 года он был экстрадирован во Францию, где суд признал его виновным в отмывании денег посредством незаконно созданной биржи криптовалют. Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч.

Позднее сообщалось, что Европейский суд по правам человека запретил французским властям экстрадировать Винника в Грецию, а оттуда в США, где ему грозит более 50 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. 4 августа Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции россиянина Александра Винника и окончании дела в отношении него на территории Франции, после чего Винника должны были взять под стражу для передачи Греции.

После этого греческий адвокат россиянина Зои Константопулу сообщила об исчезновении Винника сразу после прибытия в Грецию. Она отметила, что полицейские афинского аэропорта пытались помешать ей пройти в управление, применяя силу, и заявили, что не знают, кто такой Александр Винник и где он находится. По словам Константопулу, всё произошедшее похоже на насильственное похищение человека.