США готовы помочь в расследовании отравления Навального

Он отметил, что российский народ и семья Навального заслуживают открытого и всестороннего расследования случившегося. Все причастные должны быть привлечены к отвественности.

Он также выразил сочувствие семье политика и надежду на его полное восстановление. Заявление опубликовал в Twitter специалист по международным отношениям и вопросам безопасности, журналист Foreign Policy Робби Греймер.