США готовы помочь в расследовании отравления Навального

https://static.news.ru/photo/6a176302-e6fa-11ea-8900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне обеспокоены сообщениями немецких врачей об отравлении политика Алексея Навального. По его словам, США готовы помочь в расследовании случившегося.

Он отметил, что российский народ и семья Навального заслуживают открытого и всестороннего расследования случившегося. Все причастные должны быть привлечены к отвественности.

Если сообщения [немецких врачей] окажутся достоверными, Соединённые Штаты поддержат призыв ЕС к проведению всестороннего расследования и готовы оказать помощь в этих усилиях, — говорится в заявлении госсекретаря.

Он также выразил сочувствие семье политика и надежду на его полное восстановление. Заявление опубликовал в Twitter специалист по международным отношениям и вопросам безопасности, журналист Foreign Policy Робби Греймер.

5 days later, there is finally a statement from Pompeo on Navalny: https://t.co/Cg8ur7BPlD pic.twitter.com/KAy9HMTylJ — Robbie Gramer (@RobbieGramer) August 25, 2020

Накануне, как писал NEWS.ru, представитель Навального Кира Ярмыш напоминала, что дело об отравлении правоохранительные органы не возбудили. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что в настоящий момент нет поводов для уголовного расследования отравления Навального.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы изгибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.