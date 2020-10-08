США будут участвовать во встречах по Нагорному Карабаху

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США планируют принять участие во встречах по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха в формате Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

США как сопредседатель будут участвовать во встречах, созываемых под эгидой Минской группы ОБСЕ, — сообщил представитель Госдепа.

Переговоры по Нагорному Карабаху состоятся 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Соответствующую информацию представил ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.