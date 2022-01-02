Сотовые операторы США начнут внедрение 5G вопреки просьбам властей

Операторы AT&T и Verizon намерены начать ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G, запланированного на 5 января, несмотря на просьбы властей об отсрочке, пишет Bloomberg. Ранее министр транспорта США Пит Буттеджадж и глава Федерального авиационного управления (ФАУ) Стивен Диксон предложили повременить с началом эксплуатации нового стандарта сотовой связи, так как это может повлиять на работу электроники самолётов и будет угрожать безопасности полётов. Операторы согласились взять шестимесячную паузу в развертывании сетей лишь около определённых аэропортов.

Глава Verizon Ханс Вестберг и президент AT&T Джон Станки посчитали , что передача контроля над «многомиллиардными инвестициями компаний в 50 мегаполисах, представляющих львиную долю населения США», ФАУ означало бы «безответственный» отказ от развёртывания сетей связи мирового класса и глобальных конкурентоспособных сетей.

Ранее власти просили об отсрочке ввода сетей в эксплуатацию не более чем на две недели. За это время ФАУ и представители авиаиндустрии планировали определить аэропорты, которые имеют буферную зону для обеспечения безопасности полётов. Развёртывание же сетей возле «приоритетных аэропортов» предлагалось отложить до марта.

До этого в Министерство транспорта США с просьбой перенести введение 5G обратились главы компаний Boeing и Airbus Americas Дэвид Кэлхун и Джеффри Ниттел. Они сообщили, что радиосигналы от базовых станций новой сети «негативно сказываются на безопасности полётов». В частности, они искажают показания альтиметра, необходимого при заходе на посадку в сложных метеоусловиях.