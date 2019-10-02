Заместитель главы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер, отвечавшая за составление санкционных списков, уходит в отставку.
По данным The Wall Street Journal, Манделкер ещё летом заявляла о желании уволиться и вернуться в частный бизнес. Женщина хочет перейти к размеренному образу жизни, чтобы проводить больше времени с семьёй.
Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп заблокировал российские активы на сотни миллионов долларов в рамках санкций. Это следует из доклада американского Минфина по противодействию незаконным финансовым потокам.
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