https://static.news.ru/photo/c0154c74-e539-11e9-8afe-fa163e074e61_660.jpg Министерство финансов США Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель главы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер, отвечавшая за составление санкционных списков, уходит в отставку.

По данным The Wall Street Journal, Манделкер ещё летом заявляла о желании уволиться и вернуться в частный бизнес. Женщина хочет перейти к размеренному образу жизни, чтобы проводить больше времени с семьёй.

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп заблокировал российские активы на сотни миллионов долларов в рамках санкций. Это следует из доклада американского Минфина по противодействию незаконным финансовым потокам.