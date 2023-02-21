СМИ узнали о новых санкциях США против российских губернаторов WSJ: США намерены принять санкции против 200 россиян и организаций на текущей неделе

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Белый дом

На текущей неделе США намерены ввести новые санкции в отношении примерно 200 физических и юридических лиц РФ. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с деталями будущих рестрикций. Отмечается, в частности, что под ограничения подпадет «ряд российских губернаторов и члены семей российских правительственных служащих».

Также, по данным WSJ, санкции коснутся юридических лиц, связанных с ВПК, и предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, а также технологических компаний и «сетей, задействованных в уклонении от санкций».

Новые санкции вводятся в связи с тем, что Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые способы лишить Москву доступа к важнейшим материалам, предназначенным для укрепления ее оборонного и технологического секторов, — пояснил собеседник издания.

Ранее стало известно, что ЕС утвердил решение о продлении санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года. По данным внешнеполитической службы Евросоюза, на сегодняшний день в список ограничений ЕС по РФ внесены 1386 физических лиц и 171 компания.

Также сообщалось, что Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций может запретить вывоз в Россию сантехнических товаров, таких как биде, чаши унитазов и смывные бачки.