СМИ узнали, что стрельбу в церкви в Калифорнии устроил 68-летний азиат Los Angeles Times: стрельбу в церкви в Калифорнии устроил 68-летний азиат из Лас-Вегаса

Фото Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

Стрельбу в церкви округа Орандж американского штата Калифорния устроил приехавший из Лас-Вегаса 68-летний азиат. Об этом сообщила газета Los Angeles Times. Обезвредить стрелка удалось самим прихожанам.

По информации издания, стрельба в Женевской пресвитерианской церкви началась примерно в 13:00 в воскресенье, 15 мая, после утренней службы, когда начался обеденный приём в честь отбытия одного из священников на Тайвань. Прихожане сумели обезвредить стрелка. Его связали с помощью провода от электроудлинителя и отобрали два пистолета.

В результате происшествия один человек погиб, ещё четверо были тяжело ранены. Во время инцидента в церкви находились порядка 40 человек, в большинстве своём приехавшие в США из Тайваня.

Полиция проводит опрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла 14 мая в супермаркете Tops Friendly Markets города Буффало, штат Нью-Йорк. В результате 10 человек погибли, ещё трое получили ранения. 11 из 13 жертв были афроамериканцами, в связи с чем правоохранители предполагают, что преступление могло быть совершено на основании расовой ненависти.

Также сообщалось, что два человека погибли при стрельбе на рынке в американском штате Техас.