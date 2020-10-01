СМИ: у советника Трампа обнаружили COVID-19

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Советник президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс, принимавшая участие в поездках главы Белого дома по стране, сдала положительный тест на коронавирус, сообщает The Hill со ссылкой на источник в окружении американского лидера.

Хоуп Хикс — ближайший советник Трампа, она проводит с ним достаточно много времени в Овальном кабинете и часто принимает участие в его поездках по стране. Во вторник, 29 сентября, Хикс находилась на президентском «борту номер один», когда глава государства напрвлялся для участия в дебатах в Кливленд, пишет The Hill.

Затем Хикс вместе с другими советниками сопровождала Трампа во время полёта на митинг в Миннесоту в среду, добавляет издание.

Госслужащие, которые находятся в тесном контакте с президентом, проходят тестирование ежедневно. Это означает, что Хикс, вероятно, сдала положительный тест в четверг, — указывает The Hill.

Как сообщил изданию представитель Белого дома, специалисты уже отследили все контакты Хикс и «сделали соответствующие рекомендации». Газета добавляет, что у Трампа запланированы мероприятия в пятницу во Флориде и в субботу в Висконсине.

Как сообщал NEWS.ru, в конце августа врачи диагностировали у бывшего государственного секретаря США Джеймса Бейкера, при котором пала Берлинская стена и произошёл распад СССР, и его супруги коронавирус. После этого случая о возможных заболевших среди американских чиновников или госслужащих не сообщалось.

При этом ситуация с коронавирусом в США остаётся крайне тяжёлой. К 19 сентября число жертв инфекции в стране перевалило за 200 тысяч человек. Тема борьбы с COVID-19 стала одной из центральных на дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена 29 сентября.