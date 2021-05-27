СМИ: США заявили, что не вернутся в Договор по открытому небу

https://static.news.ru/photo/1eff5f8d-0fe7-4a97-96e6-1a7b14f51db4_660.jpg Фото: Global Look Press/Vadim Savitsky

Вашингтон не вернётся в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом сообщили российской стороне в администрации президента США Джо Байдена. Такие данные приводит агентство Associated Press.

По информации агентства, об этом решении заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову сообщила замглавы Госдепартамента Венди Шерман.

Договор по открытому небу предоставляет право 34 странам-участникам совершать облёты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирует проведение таких полётов. Он был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Россия ратифицировала данный договор 26 мая 2001 года.

США запустили процедуру расторжения соглашения в мае 2020 года и в ноябре она завершилась. В свою очередь российский МИД в январе 2021 года также заявил о запуске процедур по выходу из договора. К настоящему моменту документ денонсировала Госдума.

Ранее эксперт заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят Договор по открытому небу (ДОН) в ходе встречи в Женеве, но им не удастся его реанимировать.