СМИ сообщили об аварийной посадке американского стелс-бомбардировщика B-2
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:47, 15 сентября 2021
Фото: badfon.ru
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На базе ВВС Уайтмен в американском штате Миссури аварийную посадку совершил стелс-бомбардировщик В-2. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление представителя командования глобальных ударных сил ВВС США Дженнифер Грин.
Бомбардировщик получил незначительные повреждения после посадки, — говорится в сообщении телеканала.
По имеющимся данным, у бомбардировщика во время выполнения учебной миссии произошёл сбой в работе.
Согласно обнародованным данным, в результате инцидента никто не пострадал, начато расследование происшествия.
Ранее в США назвали бомбардировщик B-21 «худшим кошмаром» для России.