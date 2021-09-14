СМИ сообщили об аварийной посадке американского стелс-бомбардировщика B-2

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В США бывший полицейский Дерек Шовин, приговорённый к лишению свободы на 22 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, в ходе рассмотрения дела в Федеральном суде не признал своей вины. Так же поступили и трое его коллег. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывших полицейских Дерека Шовина, Томса Лейна, Джея Кенга и Тоу Тао обвиняют в превышении полномочий и нарушении законных прав задержанного. Все они участвовали в задержании Джорджа Флойда весной 2020 года....