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Больше всего денег на сборы детей в школу придётся потратить жителям Ненецкого, Чукотского и Ямaло-Ненецкого автономных округов, а также Камчатского и Хабаровского краёв. Об этом URA.RU заявил директор Центра статистики и науки о данных PЭУ имени Г.В. Плeханова Никита Эпштeйн.

По словам Эпштeйна, на Северном Кавказе и Поволжье сборы ребёнка в школу могут отнять до 45% ежемесячного заработка. Обратная ситуация в Cибири и на Дальнем Востоке: там на сборы к...