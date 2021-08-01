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В США назвали бомбардировщик B-21 «худшим кошмаром» для России

13:03, 01 августа 2021
В США назвали бомбардировщик B-21 «худшим кошмаром» для России Бомбардировщик-невидимка B-21 Фото: facebook.com/USairforce
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Журналист и военный эксперт Крис Осборн считает, что новый американский бомбардировщик-невидимка B-21 сможет обойти российские системы ПВО. Об этом он рассказал в журнале The National Interest в статье «Новый американский бомбардировщик-невидимка B-21 Raider: худший кошмар России?».

Осборн подозревает, что создатели могут никогда не раскрыть полные характеристики самолёта, но упоминает слова высокопоставленного чиновника американских Военно-воздушных сил о том, что B-21 опасен для любой цели в любой точке мира и в любое время.

Несмотря на широко обсуждаемую растущую сложность систем ПВО российского производства, задача поразить усовершенствованный самолёт-невидимку чрезвычайно сложна. Требуется гораздо более узкая высокочастотная радиолокационная система для точного отслеживания движущегося самолёта-невидимки, — заявил журналист.

Такие возможности появились благодаря новым «стелс»-технологиям.

Ранее сообщалось, что американские военные эксперты не считают российский истребитель Су-75 настоящей боевой машиной, так как он существует только в виде «макета».

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