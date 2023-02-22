СМИ раскрыли слабые стороны американского ВПК Bloomberg: ВПК США страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста

Фото: Фото: The U.S. Army/flickr.com

Военно-промышленный комплекс США страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста. С таким предположением выступило агентство Bloomberg. Согласно утверждению агентства, названные факторы необходимы для того, чтобы Вашингтон был готов участвовать в крупных военных конфликтах.

Индустрия страдает от недостатка конкуренции и нехватки «потенциала роста», необходимых для участия в крупных промышленных войнах, — говорится в сообщении агентства.

Там напомнили, что в 1980 году подрядчиками Пентагона выступали более 70 аэрокосмических и оборонных компаний. В настоящее их осталось всего пять. По словам источников агентства, это привело к падению уровня креативности и иноваций в индустрии. При этом превышение планируемых расходов становится обычной практикой, а культура министерства обороны страны по избежанию рисков стала правилом в работе крупнейших оборонных предприятий.

Отмечается, что за последние годы были свернуты или существенно снижены темпы развития целого ряда перспективных систем вооружений, в частности — программа «будущих боевых систем» (Future Combat Systems) и программа по созданию гиперзвукового оружия.

Эксперты агентства также назвали значительным фактором риска для ВПК США «хроническую недооценку» зависимости оборонной индустрии от инновационных технологий из Китая. При этом Пекин совершает закупки вооружений и современных боевых систем в пять-шесть раз быстрее, чем Вашингтон. Причиной этого называют в том числе забюрократизированность Пентагона, что также влияет на развитие новаций.

Ранее обозреватель Роджер Закхейм в материале для Washington Post написал о том, что Соединенным Штатам Америки необходимо как можно быстрее заняться модернизацией собственного промышленного потенциала. По его мнению, запасаться вооружением надо впрок.