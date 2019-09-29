https://static.news.ru/photo/cb28904e-e2e1-11e9-b2b0-fa163e074e61_660.jpg Курт Волкер Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Курт Волкер, занимая должность спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины, мог лоббировать интересы производителя ракетных комплексов Javelin компании Raytheon Company. Именно из-за этого он выступал за поставки Киеву летального оружия.

Дипломат, работая на Украине, состоял в штате компании BGR Group, которая имела финансовые связи с оружейниками и предоставляла им лоббистские услуги. Из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company к нему могут возникнуть новые вопросы, передаёт Politico .

Ранее News.ru писал, что Волкер подал в отставку. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского лидера Зеленского.