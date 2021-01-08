Штурм Капитолия одобрили 45% республиканцев

https://static.news.ru/photo/cbddcade-51c8-11eb-b8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Произошедшие 6 января беспорядки в Капитолии одобрили 45% республиканцев США. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди зарегистрированных избирателей.

43% респондентов «значительно или в какой-то степени выступают против» произошедшего на Капитолийском холме. Ещё 6% жителей США не знают о произошедшем, а 5% опрошенных не определились со своим отношением.

55% американцев считают, что в произошедших беспорядках виноват действующий глава государства Дональд Трамп. 42% респондентов называют виновниками республиканцев в конгрессе, которые заявили, что будут выступать против победы избранного президента США Джо Байдена. 17% опрошенных считают, что вина за произошедшее лежит на Байдене. Результаты опроса опубликованы на сайте YouGov.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Произошли столкновения с полицией, в результате которых погибли пять человек. 7 января конгрессмены утвердили победу Байдена, Трамп пообещал передать ему власть 20 января.

После захвата Капитолия было возбуждено 40 уголовных дел. Об этом заявил исполняющий обязанности федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин. Министерство юстиции задействовало сотни сотрудников для поиска подозреваемых. Федеральное бюро расследований обратилось к американцам с просьбой содействовать сбору информации об участниках беспорядков. Спецагенты принимают устные сообщения и данные с цифровых носителей. В ФБР просят всех свидетелей предоставить фото и видеоинформацию противоправных действий.

Как писал NEWS.ru, американский лидер Дональд Трамп заявил, что не допустит угроз в адрес 75 млн американцев, которые голосовали за него на выборах. Политик подчеркнул, что к ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде.