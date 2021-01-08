Трамп заявил, что не допустит угроз в адрес поддержавших его американцев

https://static.news.ru/photo/914ca094-51c7-11eb-8f58-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения и угроз в адрес 75 млн американцев, которые отдали за него свои голоса на президентских выборах.

75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за «Америка прежде всего», «Сделаем Америку снова великой», сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде! — написал Трамп на своей странице в Twitter.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Это второе сообщение американского президента после окончания срока блокировки его аккаунта в соцсети Twitter. В первом посте Трамп опубликовал видеообращение, в котором осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января, призвал к миру и заявил, что сделал всё возможное для оспаривания результатов выборов, однако сейчас сосредоточится на передаче власти команде Байдена.

Ранее стало известно, что палата представителей к середине следующей недели может объявить Дональду Трампу импичмент. Ранее 80-летняя спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что Трампа нужно отстранить от власти до конца его срока 20 января. По её словам, сделать это можно в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Произошли столкновения с полицией, в результате которых погибли пять человек.

Как писал NEWS.ru, вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси задействовать 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти.