Палата представителей будет голосовать по импичменту Трампа

https://static.news.ru/photo/1d48e9f0-51c7-11eb-9d77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

Американские конгрессмены к середине следующей недели могут объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом заявила помощник спикера палаты представителей Конгресса США Кэтрин Кларк.

Она считает, что действующего президента США необходимо отстранить от власти. Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер планирует задействовать все необходимые инструменты, чтобы вынести вопрос импичмента на голосование как можно скорее, сообщает CNN.

Настало время действовать. Речь идёт о кризисе нашей конституции и нашей демократии, — подчеркнула Кларк.

Ранее 80-летняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трампа нужно отстранить от власти до конца его срока 20 января. По её словам, сделать это можно в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Эта поправка была принята после убийства американского лидера Джона Кеннеди для решения ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту исполнять свои обязательства, но он не в состоянии уйти в отставку. Если Трампу объявят импичмент, то обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Майк Пенс.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Трампа помешали этому. Они сумели прорваться к зданию Капитолия, а потом проникли внутрь. Произошли столкновения с полицией, четыре человека погибли. Силовики ищут лидеров и активных участников беспорядков. Процедура была перенесена, а затем возобновлена позже.

Как писал NEWS.ru, вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси задействовать 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти.