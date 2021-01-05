Пелоси призвала отстранить Трампа до окончания срока

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Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала как можно скорее отстранить действующего президента США Дональда Трампа от власти. Срок его полномочий заканчивается 20 января.

Президент США — очень опасный человек, который не должен быть в должности. Это наиболее срочный приоритет, — цитирует спикера РИА Новости.

По словам Пелоси, Трамп совершил «подрывные действия» и должен быть отстранён на основании 25-й поправки Конституции США о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. Согласно норме, вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа может объявить о его недееспособности, в этом случае исполняющим обязанности президента становится Пенс.

Поправка была принята после убийства президента Джона Кеннеди для разрешения ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту исполнять свои обязательства, но он также не в состоянии уйти в отставку.

Накануне во время утверждения в Конгрессе итогов президентских выборов, в Вашингтоне вспыхнули беспорядки. Сторонники Трампа сумели прорваться к зданию Капитолия, процедура была перенесена и возобновлена позже. При этом в здании произошли столкновения с полицией, в результате которых четыре человека погибли. Сейчас в Вашингтоне идут задержания лидеров и активных участников беспорядков.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала произошедший штурм Капитолия актом домашнего терроризма. Она продлила до 20 января режим чрезвычайной ситуации в американской столице.