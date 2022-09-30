Шеф Пентагона не стал назначать виновных за взрывы на «Северных потоках» Министр обороны США Остин отказался гадать, кто ответственен за ЧП на «Северных потоках»

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Миинистр обороны США Ллойд Остин отказался гадать, кто ответственен за происшествие на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в штате Гавайи. По словам главы Пентагона, которые приводит ТАСС, в настоящее время существует большое количество гипотез о том, кто стоит за атаками.

Что касается атак или урона, нанесенного газопроводу, то на данный момент есть множество гипотез, но, откровенно говоря, до полного завершения расследования никто не сможет наверняка сказать, что произошло. <...> Пока мы не получим весь объем информации, чтобы провести дальнейший анализ, мы не будем гадать, кто может нести ответственность, — заявил министр обороны США.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.

В НАТО заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства.