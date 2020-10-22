Сенаторы США просят ввести санкции против РФ из-за отравления Навального

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий попросили государственного секретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских официальных лиц из-за отравления политика Алексея Навального.
Под соответствующими письмами стоят подписи республиканцев от Юты, Флориды и Миссии, а также демократов от Мэриленда, Иллинойса и Делавэра. Авторы предлагают использовать «Акт Магнитского», который распространяется в связи с нарушением прав человека только на россиян,
Ранее издание The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что отравление Алексея Навального организовали сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Оно было совершено с целью запугивания, а не убийства оппозиционера.
Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.
В Евросоюзе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Среди них есть и директор ФСБ Александр Бортников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место, писал NEWS.ru.