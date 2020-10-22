Сенаторы США просят ввести санкции против РФ из-за отравления Навального

https://static.news.ru/photo/307b1c10-feb5-11ea-bc9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий попросили государственного секретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских официальных лиц из-за отравления политика Алексея Навального.

Под соответствующими письмами стоят подписи республиканцев от Юты, Флориды и Миссии, а также демократов от Мэриленда, Иллинойса и Делавэра. Авторы предлагают использовать «Акт Магнитского», который распространяется в связи с нарушением прав человека только на россиян, передаёт Bloomberg.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что отравление Алексея Навального организовали сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Оно было совершено с целью запугивания, а не убийства оппозиционера.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

В Евросоюзе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Среди них есть и директор ФСБ Александр Бортников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место, писал NEWS.ru.