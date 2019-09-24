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Йеменцы поразили объекты в Саудовской Аравии несмотря на американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, тем самым унизив Вашингтон, считает президент Ирана Хасан Рухани. Политик добавил, что атака на нефтеперерабатывающие заводы показала слабость радиолокационных и оборонительных систем производства США.

Вооружение оказалось неспособным уничтожить беспилотники и ракеты повстанцев-хуситов, говорится на официальном сайте государственного деятеля.

Саудовские НПЗ подверглись нападению в ночь на 14 сентября 2019 года. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Королевство из-за последствий нападения было вынуждено вдвое сократить добычу нефти. Об ответственности за произошедшее заявили повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, однако США и Саудовская Аравия посчитали Иран так или иначе стоящим за нападением.

Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном.

В МИД Ирана отметили, что Великобритания, Германия и Франция поспешили возложить ответственность за произошедшее на Тегеран, не дождавшись расследования, а все обвинения в адрес Исламской Республики являются заказными, писал News.ru.