https://static.news.ru/photo/427ba966-d733-11e9-95e3-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».

Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена, — написал Помпео в Twitter .

We call on all nations to publicly and unequivocally condemn Iran’s attacks. The United States will work with our partners and allies to ensure that energy markets remain well supplied and Iran is held accountable for its aggression — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 сентября 2019 г.

Помпео добавил, что Белый дом вместе с партнёрами и союзниками обеспечит рынки энергоносителей хорошим снабжением. Что касается Ирана, то он будет привлечён к ответственности за агрессию.

Ранее News.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп совершил телефонный звонок наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману. Глава государства заявил, что Вашингтон готов к сотрудничеству с королевством для обеспечения безопасности и стабильности. Кроме того, американский лидер сказал о негативных последствиях нападения на НПЗ Saudi Aramco для экономики США и мира.