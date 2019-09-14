Майк Помпео Майк Помпео Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».

Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена, — написал Помпео в Twitter.

Помпео добавил, что Белый дом вместе с партнёрами и союзниками обеспечит рынки энергоносителей хорошим снабжением. Что касается Ирана, то он будет привлечён к ответственности за агрессию.

Ранее News.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп совершил телефонный звонок наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману. Глава государства заявил, что Вашингтон готов к сотрудничеству с королевством для обеспечения безопасности и стабильности. Кроме того, американский лидер сказал о негативных последствиях нападения на НПЗ Saudi Aramco для экономики США и мира.

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