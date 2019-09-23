https://static.news.ru/photo/39c536f0-de47-11e9-a1aa-fa163e074e61_660.jpgФото: Amr Nabil/AP/TASS
Германия, Великобритания и Франция считают очевидным фактом то, что за атакой на НПЗ Саудовской Аравии стоял Иран. Лидеры этих трёх европейских стран поставили подписи под заявлением, которое было распространено на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Нам ясно, что ответственность за это нападение несёт Иран. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем текущие расследования, чтобы установить все детали, — цитирует ТАСС фрагмент совместного заявления.
Ранее News.ru сообщал, что анонимный инвестор на Московской бирже поставил крупную сумму на удорожание нефти накануне взлёта цен на энергоресурсы из-за ситуации в Саудовской Аравии. Сумма, потраченная неизвестным на покупку фьючерсов, оказалась рекордной в истории биржи. Расчёты неизвестного игрока оказались верными — нефтяные котировки поднялись на 19% после открытия торгов. Доподлинно неизвестно, какую прибыль получил проницательный инвестор.