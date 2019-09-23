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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о ведении диалога с Россией. По его словам, прямые контакты Киева с Москвой несут потенциальную выгоду.

Украинский лидер должен установить их с главой РФ Владимиром Путиным, считает дипломат. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ. Также Волкер высказался по поводу предстоящего саммита в «нормандском...