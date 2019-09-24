https://static.news.ru/photo/222aad3c-ded2-11e9-9b1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Schulze/ZB/facebook.com

Иранские власти назвали заказными и безответственными обвинения европейских стран в атаке на НПЗ Саудовской Аравии.

В МИД Ирана отметили, что Великобритания, Германия и Франция поспешили возложить ответственность за произошедшее на Тегеран, не дождавшись расследования.

Сам по себе этот шаг является провокационным и деструктивным, — цитирует РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что обвинения европейских держав преследуют сугубо политические цели и могут привести к нарастанию напряжённости в регионе.

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал версию о нападении на аравийские НПЗ хуситов из Йемена. Он назвал подозрения в адрес мятежников невообразимыми.