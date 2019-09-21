https://static.news.ru/photo/3d99ada2-dd1f-11e9-9734-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возглавляющий МИД Великобритании Доминик Рааб не верит, что саудовские НПЗ атаковали хуситы с территории Йемена. Эту версию он назвал невообразимой и недостоверной.

Было бы полностью невообразимо и недостоверно предполагать, что атаку организовали мятежники-хуситы. Мы внимательно изучаем всю имеющуюся информацию, обсуждаем её с иностранными партнёрами. Прежде чем возложить ответственность, мы хотим иметь абсолютно чёткое понимание [произошедшего], — сказал Рааб в интервью телеканалу BBC, отвечая на вопрос о том, кто напал на заводы Saudi Aramco.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после этого. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном, писал News.ru.