https://static.news.ru/photo/db881840-d34d-11e9-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп признался, что готов к войне с Ираном несмотря на то, что ему этого очень не хочется.

По его словам, именно Тегеран организовал нападение беспилотников на объекты в Саудовской Аравии.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли за атаками на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Иран, Трамп ответил: «Это выглядит именно так».

Он также уточнил, что вскоре США дадут своё однозначное заключение по этому поводу, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе начались из-за атаки с использованием дронов. Ситуация на нефтяных объектах Саудовской Аравии оказалась хуже, чем изначально ожидали власти страны.