FT: Россия создала теневой флот для обхода санкций

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Россия незаметно собрала флот из 109 нефтяных танкеров для обхода санкций, пишет газета Financial Times. Как считают журналисты, торговый флот сможет доставлять углеводороды в Индию, Китай и Турцию. Издание ссылается на судовых брокеров и аналитиков и утверждает, что выросло число неназванных или новых покупателей на танкеры, которым 12–15 лет.

Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы <...> Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России, — заявил руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.

Это поможет России серьезно уменьшить влияние санкций Евросоюза на морской импорт и введенный накануне потолок цен на нефть, уверены в издании. Танкеры гарантируют бесперебойные поставки энергоресурсов в Индию, Китай, Турцию и другие страны, которые значительно нарастили закупку нефти из России.

Аналитики считают, что РФ понадобится «ошеломительное» число кораблей для сохранения объемов экспорта нефти.

Ранее страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Такое же решение приняли и в Евросоюзе.

Главным образом потолок цен на нефть касается запрета морских перевозок или страхования энергоресурса, если он поставляется в третьи страны по цене выше указанного потолка. Поэтому, говорится в заявлении Минфина США, Россия может продавать нефть ниже установленного странами G7 потолка или обращаться к поставщикам услуг других стран, которые «более дорогостоящие и менее надежны».