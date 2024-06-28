«Риск для экономики». МВФ указал на угрозу в госдолге США МВФ: госдолг США к 2032 году рискует превысить 140% ВВП

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Властям США все более остро требуется перейти к снижению государственного долга по отношению к ВВП, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). Там отметили, что к 2032 году он может превысить 140% ВВП, что представляет собой «растущий риск для экономики США и мировой экономики».

Существует острая необходимость обратить вспять продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП, — подытожили аналитики.

В МВФ подчеркнули, что в среднесрочной перспективе бюджетный дефицит и госдолг по отношению к ВВП останутся значительно выше допандемийных прогнозов. Более того, они будут «неуклонно расти».

Президент России Владимир Путин заявил, что США задолжали мировой экономике $54,3 триллиона, которые ничем не обеспечены. Он добавил, что Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке и на этом «серьезно зарабатывают».

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев констатировал, что говорить о скором коллапсе экономики США из-за госдолга в размере $34 трлн преждевременно. По его словам, эта сумма является фантастической, но у Вашингтона есть опыт преодоления кризисных ситуаций. Главный вопрос состоит в том, способен ли Белый дом в течение какого-то времени обслуживать этот долг, пояснил эксперт.