Резолюция о признании независимости Карабаха внесена в Конгресс США

https://static.news.ru/photo/7c1e3f64-131c-11eb-bc8c-fa163e074e61_660.jpg Капитолий Фото: ru.wikipedia.org/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние,

Проект резолюции о признании независимости самопровозглашённой Нагорного-Карабахской Республики внесён в палату представителей Конгресса США. Её автор — конгрессмен-демократ Грейс Неаполитано.

О резолюции политик сообщила на своей странице в Twitter. Она призвала США официально признать независимость НКР, назвав это якобы «путём свободы».

Подобные заявления со стороны иностранных политиков звучали и раньше, но, как правило, лишь среди лоббистов или оппозиционеров. Официальный Баку уже прокомментировал их, назвав возможное признание независимости НКР «красной чертой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что с момента эскалации конфликта в Карабахе официальный Ереван постоянно заявляет о возможности признания независимости самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики. Однако новый статус не поможет Еревану привлечь на свою сторону Россию, а также способен лишить его западной поддержки, к которой Никол Пашинян, маневрируя, охотно обращается.