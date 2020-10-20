Резолюция о признании независимости Карабаха внесена в Конгресс США

Проект резолюции о признании независимости самопровозглашённой Нагорного-Карабахской Республики внесён в палату представителей Конгресса США. Её автор — конгрессмен-демократ Грейс Неаполитано.
О резолюции политик
Подобные заявления со стороны иностранных политиков звучали и раньше, но, как правило, лишь среди лоббистов или оппозиционеров. Официальный Баку уже прокомментировал их, назвав возможное признание независимости НКР «красной чертой».
Ранее NEWS.ru сообщал, что с момента эскалации конфликта в Карабахе официальный Ереван постоянно заявляет о возможности признания независимости самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики. Однако новый статус не поможет Еревану привлечь на свою сторону Россию, а также способен лишить его западной поддержки, к которой Никол Пашинян, маневрируя, охотно обращается.