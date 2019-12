Дети были оставлены без присмотра взрослых. Несовершеннолетний испугался отключения электроэнергии и пошёл к соседям. Он был одет легко, на ступнях были носки, верхней одежды не было. В результате оба ребёнка заработали обморожение, рассказали в департаменте общественной безопасности штата.

A 5-year-old walked through extreme temperatures in the Alaskan terrain with an 18-month-old after authorities say they were left home alone https://t.co/Q63QNdM32T