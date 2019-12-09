https://static.news.ru/photo/1a863bc2-1a5b-11ea-94f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В деревне Венити на Аляске пятилетний ребёнок вынес из дома полуторагодовалого малыша и прошёл с ним на руках около километра. В это время температура на улице составляла -35 градусов Цельсия.

Дети были оставлены без присмотра взрослых. Несовершеннолетний испугался отключения электроэнергии и пошёл к соседям. Он был одет легко, на ступнях были носки, верхней одежды не было. В результате оба ребёнка заработали обморожение, рассказали в департаменте общественной безопасности штата.

A 5-year-old walked through extreme temperatures in the Alaskan terrain with an 18-month-old after authorities say they were left home alone https://t.co/Q63QNdM32T — CNN (@CNN) December 9, 2019

37-летнюю Джули Питер арестовали за оставление детей в опасности.

Ранее в Бурятии дедушка забыл на 20-градусном морозе трёхлетнюю внучку. Девочку, сидящую в придорожном сугробе, обнаружил житель посёлка Южный Виктор Чулков, который шёл на работу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Дедушке девочки грозит лишение свободы на срок до одного года. Свою вину он признал, писал NEWS.ru.