Разрушительный торнадо практически стер с лица земли город в США Мощный торнадо почти уничтожил город Кларксвилл в штате Теннесси

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильнейший торнадо обрушился на город Кларксвилл в штате Теннесси, сообщает Telegram-канал SHOT. Также катаклизм коснулся городов Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон. Точное количество погибших и пострадавших на данный момент неизвестно. Экстренные службы занимаются поиском жертв и высвобождают пострадавших из-под обломков.

На опубликованных кадрах видно, что десятки домов были уничтожены ударами ветра, многие автомобили разбиты и разбросаны по дорогам. Людям пришлось прятаться от разрушительного катаклизма в подвалах.

Ранее мощный ураган прошелся по Сибири. Ветер повалил деревья, сорвал кровли с крыш и вывески, перевернул автомобили. Очевидцы сообщили, что больше всего непогода ударила по городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Десятки населенных пунктов остались без электричества. Из-за урагана деревья завалили трассу Сорокино — Бийск в Алтайском крае, а в Бийске ветер сорвал купол храма. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.

Во время разгула стихии три жителя Сибири погибли. Два человека ехали на похороны, когда на автомобиль, рухнуло дерево. Еще одна женщина скончалась, пытаясь удержать крышу дома, которую уносил ветер.