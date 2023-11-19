В Сибири ураган срывает кровли и валит деревья: фото стихии Mash: в Новокузнецке ураган повалил на автомобиль дерево, два человека погибли

Фото: barnaul.org

Коммунальные службы Барнаула устраняют последствия ночного урагана

В Сибири 19 ноября бушует ураган, он валит деревья, срывает кровли с крыш и вывески, переворачивает автомобили. Очевидцы сообщают, что больше всего непогода ударила по городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Также известно о пострадавшей женщине, на нее упала вывеска магазина. Она осталась жива, но получила серьезные травмы. Есть информация о двух погибших.

По данным СМИ, порывы ветра достигают 35 м/с. Десятки населенных пунктов остались без электричества. Из-за урагана деревья завалили трассу Сорокино — Бийск в Алтайском крае, а в Бийске ветер сорвал купол храма.

В Красноярске из-за разбушевавшейся стихии более получаса не мог сесть самолет авиакомпании «Россия». Зайти на посадку лайнер смог лишь с четвертого раза.

В Новокузнецке дерево упало на легковой автомобиль. Машину придавило к земле, в ней погибли два человека.

NEWS.ru делится кадрами стихийного бедствия.